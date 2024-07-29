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Взрыв прогремел на крупнейшем химзаводе в Германии

16:47
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Ранены 14 человек

Авария на крупнейшем химическом заводе Германии в городе Людвигсхафен. На предприятии, принадлежащем компании BASF, около полудня прогремел взрыв, сообщили немецкие СМИ.

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В результате взрыва вспыхнул пожар, который вскоре удалось потушить. Руководство предприятия сообщило, что ранения в результате инцидента получили 14 человек, их доставили в заводскую поликлинику.

Причины взрыва устанавливаются. Городские власти и пожарные предупредили население об опасности в связи с загрязнением воздуха продуктами горения, передает РИА Новости.

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