Взрыв прогремел на крупнейшем химзаводе в Германии

Ранены 14 человек
Авария на крупнейшем химическом заводе Германии в городе Людвигсхафен. На предприятии, принадлежащем компании BASF, около полудня прогремел взрыв, сообщили немецкие СМИ.
В результате взрыва вспыхнул пожар, который вскоре удалось потушить. Руководство предприятия сообщило, что ранения в результате инцидента получили 14 человек, их доставили в заводскую поликлинику.
Причины взрыва устанавливаются. Городские власти и пожарные предупредили население об опасности в связи с загрязнением воздуха продуктами горения, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram