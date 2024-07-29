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Путин принял решение о создании Морской коллегии России

17:12
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Это необходимо для координации в сфере национальной морской политики

Владимир Путин принял решение о создании Морской коллегии. Об этом сообщил помощник президента России Николай Патрушев.

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Патрушев пояснил, что это необходимо для повышения координации деятельности органов государственной власти в сфере национальной морской политики. Также Морская коллегия поможет обеспечивать защиту национальных интересов России в Мировом океане, передает ТАСС.

Помощник президента России на совещании в Рыбинске уточнил, что сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии. Все будет утверждено указом главы государства.

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