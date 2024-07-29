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Собянин сообщил об обновлении корпуса центра паллиативной помощи в Марьиной Роще

17:29
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Завершить ремонт планируется до конца текущего года

В Марьиной Роще идет обновление корпуса центра паллиативной помощи. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в центр поставят новое оборудование.

"В здании на ул. Двинцев создаем пространство, максимально приближенное к домашнему. Проводим капремонт – больше половины запланированных работ уже закончены. Для оснащения корпуса закупим свыше 5 тыс. единиц оборудования, медицинских изделий и мебели. В том числе современные кровати с антипролежневыми матрасами и электроприводом", – сообщил Собянин.

Как отмечается, завершить ремонт в корпусе центра планируется до конца текущего года. "В обновленном корпусе на 90 коек будут работать порядка 250 человек", – добавил мэр.

В Москве с особым вниманием подошли к разработке и внедрению нового стандарта паллиативной помощи. Ранее Собянин сообщал, что в столице в помощи хосписов и паллиативных центров ежегодно нуждаются порядка 100 тысяч пациентов.

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