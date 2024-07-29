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Возросло число госпитализированных после аварии поезда под Волгоградом

17:43
  • понедельник
  • 29 июля 2024

В 20 вагонах находились 813 человек

Возросло число госпитализированных пассажиров поезда, потерпевшего крушение под Волгоградом. По данным Федерального агентства железнодорожного транспорта, в ЦРБ города Котельниково попали 55 человек.

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Как сообщило агентство Росжелдор в Telegram, в составе поезда было 20 вагонов, в которых ехали 813 человек. 140 из них, по предварительной информации, пострадали.

Около полудня в понедельник, 29 июля, стало известно о столкновении пассажирского поезда и КамАЗа. Водитель грузовика пытался проскочить железнодорожный переезд в районе хутора Котельников. В результате столкновения с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

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