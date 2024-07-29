США перебрасывают бронетехнику в Польшу

Техника скапливается вблизи аэропорта

Американская военная техника из Германии перебрасывается в Польшу. Ранее вооружения хранились на территории военного склада в Мангейме.

Как сообщает радиостанция Radio Zet, 87 танков и 150 боевых машин пехоты скопились на складах в Повидзе на северо-востоке Польши. По данным радиостанции, указанные склады примыкают к аэропорту, что позволяет быстро перебрасывать оборудование по воздуху вместе с боеприпасами.

По данным радиостанции, происходящее – это часть запланированной операции по переброске военной техники армией США. Отмечается, что переброска техники продлится до конца сентября.

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