Продолжается прием заявок на всероссийский этап конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024"

До 27 сентября

До 27 сентября 2024 года осуществляется прием заявок для участия во Всероссийском этапе конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024".

Конкурс проводится Министерством экономического развития России. Цель - комплексная поддержка предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" в передаче практического опыта по повышению производительности, а также тиражирование лучших практик наставничества.

Подробная информация доступна на сайте. Прием заявок осуществляется на сайте Минэкономразвития России.

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