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Американский миллиардер предрек Украине поражение в конфликте

22:20
  • понедельник
  • 29 июля 2024

При этом на Западе игнорируют мирные инициативы

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что, даже получая помощь от Запада, Украина не может поддерживать свои военные усилия и потерпит поражение в конфликте. Того же мнения придерживается и подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис, который считает, что Киев не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем. При этом руководители западных стран продолжают накачивать украинский режим оружием, игнорируя мирные инициативы. Да еще и вляпываются в скандалы. 

Подробнее – в репортаже

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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