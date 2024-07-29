При этом на Западе игнорируют мирные инициативы

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что, даже получая помощь от Запада, Украина не может поддерживать свои военные усилия и потерпит поражение в конфликте. Того же мнения придерживается и подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис, который считает, что Киев не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем. При этом руководители западных стран продолжают накачивать украинский режим оружием, игнорируя мирные инициативы. Да еще и вляпываются в скандалы.

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Елена Макарова, "ТВ Центр"

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