При этом на Западе игнорируют мирные инициативы
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что, даже получая помощь от Запада, Украина не может поддерживать свои военные усилия и потерпит поражение в конфликте. Того же мнения придерживается и подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис, который считает, что Киев не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем. При этом руководители западных стран продолжают накачивать украинский режим оружием, игнорируя мирные инициативы. Да еще и вляпываются в скандалы.
Подробнее – в репортаже