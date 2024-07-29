В Севастополе открывается историко-археологический комплекс "Новый Херсонес"

Для посещения потребуется предварительная онлайн-регистрация

В Севастополе для посетителей отрывается один из самых масштабных историко-археологических комплексов в современной истории России - "Новый Херсонес". Созданный по инициативе президента на месте старого музея, он включает в себя три пространства, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. Считается, что именно здесь, на территории греческой колонии, основанной в 5-м веке до нашей эры, принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь.

Величественные здания с колоннами, мощные скульптуры ангелов и грифонов, уютные галереи, внутренние дворики, фонтаны и древняя река Гераон, которая течет в восстановленном русле, "Новый Херсонес" - настоящий дворцово-парковый ансамбль, достойный сравнения с петербургскими шедеврами. Малая Византия, скажут туристы, современный русский монументализм - поправят архитекторы.

"Он похож на некий микс русского стиля, византийского стиля с современными технологиями, то, что можно сделать сейчас, то что там, например, еще 50 лет назад было невозможно построить. Это было бы очень долго. Сейчас это можно делать без потери качества. Это монументальная архитектура, которая простоит много-много веков", - рассказал Дмитрий Смирнов, главный архитектор, автор проекта "Новый Херсонес".

"Новый Херсонес" появился по поручению президента. Идея появилась после воссоединения Крыма и России. В колыбели русского православия планировали создать центр просвещения, образования, науки и веры.

"Когда началась специальная военная операция, я спросил у Владимира Владимировича: "Может приостановим?". Потому что понятны обстоятельства. Он говорит: "Нет, продолжаем в тех же масштабах, в тех же объемах", - отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Комплекс возвели на месте бывшей воинской части, где когда-то был пригород античного полиса. Предварительно провели самые масштабные археологические работы в истории страны. Площадь 24 гектара, найдено 6,5 миллиона предметов, из них 350 тысяч представляют музейную ценность. Это в полтора раза больше, чем нашли за 200-летнюю историю исследования Херсонеса. Ансамбль был построен в беспрецедентные сроки. Всего за год и восемь месяцев здесь появились музеи античности и Византии, Крыма и Новороссии, амфитеатр на 1200 мест, реконструированный ремесленный квартал и центр для паломников, туристов и ученых.

Здесь много уникальных объектов – единственных в своем роде. Например, музей христианства, он задумывался еще Александром III, но реализовать проект смогли только в наши дни. Рядом храм-парк, богослужения здесь проводят на открытом воздухе, а на вечерней службе куполом становится звездный небосвод.

Золотые звезды теперь сияют и во Владимирском соборе. Его тоже открыли после реставрации. "Он приобрел вид, который изначально задумывался по планам академика Давида Ивановича Грима. Все выложено мозаикой из смальты, раньше здесь были росписи, и краска не пропускала воздух, поэтому, когда это все снимали, даже в некоторых моментах была плесень", - рассказала Наталья Борилина, экскурсовод.

Первыми объектами комплекса стали Школа искусств и Корсунь - филиал "Артека", которые в прошлом году открывал Владимир Путин. "Новый Херсонес" станет местом притяжения и просвещения.

"Это, конечно, очень важный этап вообще в развитии нашего государства, нашей духовности. Мы сделаем все, для того чтобы как можно больше школьников, ребят было здесь, на базе "Артека", в Школе искусств, в "Новом Херсонесе" - со всей страны, приезжали с других стран, потому что благодаря таким свершениям мы победим! Благодаря тем традиционным ценностям, о которых говорил князь Владимир, мы будем развиваться", - заявил Сергей Кравцов, министр просвещения России.

Это место, где все начиналось – так христиане говорят про Херсонес. Здесь проповедовал ученик Христа Андрей Первозванный, папа Римский Климент, создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий, а в 988 году обрел веру князь Владимир и на века определил судьбу России. Накануне в День крещения Руси прошло церковное освящение всего музейно-храмового комплекса.

"Новый Херсонес" открывается с 30 июля. Проход на территорию бесплатный, но для посещения потребуется предварительная онлайн-регистрация. Желающих очень много.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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