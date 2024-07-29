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Госдума узаконит постановку мигрантов на воинский учет при получении паспорта России

18:55
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Вопрос рассматривался 29 июля на Совете Госдумы

Мигранты при оформлении гражданства одновременно с получением российского паспорта будут становиться на воинский учет. Соответствующий законопроект поручил подготовить председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Как сообщила пресс-служба российского парламента, вопрос рассматривался 29 июля на Совете Госдумы. Поручение дано вице-спикеру Ирине Яровой, главе комитета по обороне Андрею Картаполову, первому замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

В пресс-службе уточнили, что постановка на воинский учет может стать условием приема в российское гражданство. Отношение к военной обязанности будет оформляться одновременно с получением паспорта гражданина России, передает ТАСС.

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