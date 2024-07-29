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Глава греческой церкви осудил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

19:35
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Все это достойно презрения

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже – событие, достойное презрения. Так оценил устроенное организаторами Игр шоу глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.

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Открытие Олимпиады состоялось 26 июля в столице Франции. Организаторы продемонстрировали миллиардам зрителей пародию на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей признанного в России экстремистским ЛГБТ*-сообщества. Кроме того, флаг Международного олимпийского комитета был поднят в перевернутом виде, передает РИА Новости.

Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что церемония стала проявлением вопиющего неуважения к христианам. Возмущение провокационным шоу выразили многие пользователи соцсетей. На родине Олимпийских игр в Греции церемонию назвали крахом цивилизации.

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