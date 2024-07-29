ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью

Объявлен отбой ракетной опасности

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Беспилотные летательные аппараты сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские беспилотники самолетного типа были обнаружены 29 июля с 18:30 до 19:00 мск. Дежурными средствами ПВО два украинских дрона уничтожены.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, регион с самого утра подвергся атакам беспилотников. Дроны сбросили взрывные устройства в четырех населенных пунктах. Объявлялась ракетная опасность, тревогу отменили к вечеру, после ликвидации БПЛА. Никто из жителей не пострадал, есть разрушения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram