ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью

20:15
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Объявлен отбой ракетной опасности

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Беспилотные летательные аппараты сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

Пленный рассказал об обещании командования ВСУ пойти на Белгород
Три украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью

По данным военного ведомства, украинские беспилотники самолетного типа были обнаружены 29 июля с 18:30 до 19:00 мск. Дежурными средствами ПВО два украинских дрона уничтожены.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, регион с самого утра подвергся атакам беспилотников. Дроны сбросили взрывные устройства в четырех населенных пунктах. Объявлялась ракетная опасность, тревогу отменили к вечеру, после ликвидации БПЛА. Никто из жителей не пострадал, есть разрушения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.