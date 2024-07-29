ВС России форсировали канал Северский Донец—Донбасс в Часов Яре

Одновременно российские войска продвигаются в районе Калиновки

Российские войска добились успеха в боях за Часов Яр. Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии перешли канал Северский Донец—Донбасс и закрепились на другой стороне.

Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", российские войска также продвинулись вперед севернее, в районе Калиновки. Артиллерия ВС России активно обрабатывает украинские позиции.

Кроме того, российские военные начали продвигаться на южном фланге Артемовска. ВС России прошли вперед за Курдюмовкой, при этом ВСУ пришлось отойти на пару километров западнее, оставив свои укрепления.

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