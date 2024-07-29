Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Если признаки появятся – артистку включат в реестр

Минюст включит певицу Аллу Пугачеву в реестр иностранных агентов, если в действиях артистки обнаружатся соответствующие признаки. Пока же для признания ее иноагентом нет оснований, считают в ведомстве.

Минюст ответил на обращение депутата Госдумы Алексея Журавлева. Скрины документа, подписанного замминистра юстиции Олегом Свириденко, опубликованы в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Журавлев в своем запросе в отношении Пугачевой подчеркнул, что певица не скрывает свою антироссийскую позицию, так что процедура признания ее иноагентом не должна быть длительной. Депутат отметил: если певицу признают иноагентом, ей станет затруднительно получать средства из России.

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