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Сийярто обсудил с Лавровым и Бланаром транзит нефти через Украину

21:36
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Важно решить проблему принципиально

Проблему остановки Украиной транзита российской нефти обсудили по телефону главы МИД Венгрии, России и Словакии. Как сообщил венгерский министр иностранных дел, Будапешт продолжает работать над восстановлением безопасности нефтеснабжения.

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По словам Сийярто, с Сергеем Лавровым и Юрайем Бланаром говорили о том, что Украина, угрожая безопасности энергоснабжения Венгрии, нарушает договор об ассоциации с ЕС. Венгерский политик признал, что в то же время в Будапеште продолжают искать решения, которые обеспечат нефтеснабжение независимо от украинского запрета.

Ранее стало известно о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Перестали получать нефть Венгрия и Словакия. Сийярто заявил, что Венгрия не торопится замещать "Лукойл" другим поставщиком, так как важно решить проблему принципиально. В противном случае Киев завтра может сделать то же самое с другой компанией, передает РИА Новости.

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