Госдолг США достиг очередной рекордной отметки

Впервые в истории он достиг 35 триллионов долларов

Американский Минфин опубликовал неутешительные данные об экономике США. Госдолг страны впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов.

В американском конгрессе напомнили, что год назад долг составлял 32,65 триллиона долларов. Как заявил председатель бюджетного комитета Палаты представителей республиканец Джоди Аррингтон, США достигли очередного скорбного этапа финансового упадка самой могущественной и процветающей страны в истории".

В Международном валютном фонде ранее предупредили, что дальнейший рост госдолга США угрожает не только американской, но и мировой экономике. Прогнозируется, что к 2032 году государственный долг может превысить 140% ВВП Соединенных Штатов.

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