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В МВД не нашли в треке Канье Уэста оскорблений русских женщин

01:26
  • вторник
  • 30 июля 2024

Московская полиция рассмотрела жалобу религиозных активистов

Главное управление по противодействию экстремизму МВД России не увидело в творчестве американского рэпера Канье Уэста оскорбления русских женщин. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщило общественное движение "Сорок Сороков"

Ранее движение зацепилось за строчку, принадлежащую коллеге Уэста Ty Dolla $ign, "Она русская, я в****л её за Украину". Организация сообщает, что уже направила ещё одну жалобу с целью признания решения начальника ЦПЭ округа незаконным и подлежащим отмене.

 

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