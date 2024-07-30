Поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельс завершены

На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники

Поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельс в Волгоградской области завершены. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили в МЧС России.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники. Спасатели вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники, где вещи передадут владельцам и они смогут продолжить свой путь.

Около полудня в понедельник, 29 июля, стало известно о столкновении пассажирского поезда и КамАЗа. Водитель грузовика пытался проскочить железнодорожный переезд в районе хутора Котельников. В результате столкновения с рельсов сошли девять вагонов, 140 человек получили ранения.

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