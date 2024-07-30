Массовые протесты проходят в столице Венесуэлы

Протестующие недовольны переизбранием Николаса Мадуро на пост президента
В столице Венесуэлы Каракасе начались массовые протесты в связи с победой Николаса Мадуро на президентских выборах. Об этом во вторник, 30 июля, сообщают местные СМИ.
В знак протеста демонстранты громят инфраструктуру Каракаса и уничтожают изображения действующего президента. Также сообщается о захвате протестующими международного аэропорта.
Посольство России в Венесуэле рекомендовало находящимся в стране россиянам избегать выхода на улицу в связи с беспорядками.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram