Павел Дуров заявил, что у него более 100 детей по всему миру

Миллиардер стал донором спермы

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира. Об этом миллиардер сообщил в понедельник, 29 июля, в своём Telegram-канале.

Дело в том, что 15 лет назад по просьбе друга он стал донором спермы. По словам Дурова, руководство клиники попросило его об услугах донора из-за нехватки "высококачественного донорского материала".

Он добавил, что его замороженный материал до сих пор остаётся в клиниках и доступен для использования.

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