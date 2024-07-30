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Российские войска отразили более десяти контратак ВСУ

07:49
  • вторник
  • 30 июля 2024

В зоне ответственности группировки "Юг" противник потерял 570 боевиков

Российские войска за сутки отразили более десяти контратак ВСУ. В зоне ответственности группировки "Юг" противник потерял 570 боевиков, ликвидированы три полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки "Центр" накануне освободили населенный пункт Волчье в ДНР.

На авдеевском направлении расчет РСЗО "Град" поразил большое скопление живой силы и техники неонацистов. Данные о вражеском опорном пункте передала разведка. Бойцы прибыли на огневую позицию и за считанные минуты подготовили машину к стрельбе. Выпустив снаряды точно в цель - и это подтвердили операторы беспилотников - наши бойцы оперативно сменили место дислокации и рассказали о выполнении поставленных задач.

А экипажи вертолетов Ми-28 поддержали продвижение подразделений группировки "Север", уничтожив опорники радикалов. "Ночные охотники" нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника неуправляемыми ракетами С-8 и С-13. После поражения целей выполнили маневр уклонения с отстрелом тепловых ловушек и благополучно вернулись на аэродром базирования.

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