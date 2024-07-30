Стало известно о новых подвигах российских военных

Гвардии капитан Руслан Губайдуллин c подчиненными сорвал попытку ротации ВСУ

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Рядовой Даниил Пахарь, прикрывая наступающих мотострелков, обнаружил украинский FPV-дрон, летевший в сторону наших подразделений. Парой метких выстрелов Даниил уничтожил вражеский беспилотник, не допустив потерь среди личного состава и техники российских войск.

Гвардии капитан Руслан Губайдуллин c подчиненными сорвал попытку ротации ВСУ. Его взвод нанес прицельный артиллерийский удар по скоплению замаскированного вооружения противника. Ликвидированы - вражеский танк, БМП и до 10 радикалов.

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