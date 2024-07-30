ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о новых подвигах российских военных

07:54
  • вторник
  • 30 июля 2024

Гвардии капитан Руслан Губайдуллин c подчиненными сорвал попытку ротации ВСУ

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Рядовой Даниил Пахарь, прикрывая наступающих мотострелков, обнаружил украинский FPV-дрон, летевший в сторону наших подразделений. Парой метких выстрелов Даниил уничтожил вражеский беспилотник, не допустив потерь среди личного состава и техники российских войск.

Гвардии капитан Руслан Губайдуллин c подчиненными сорвал попытку ротации ВСУ. Его взвод нанес прицельный артиллерийский удар по скоплению замаскированного вооружения противника. Ликвидированы - вражеский танк, БМП и до 10 радикалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.