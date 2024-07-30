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В Венесуэле начались массовые беспорядки

07:51
  • вторник
  • 30 июля 2024

На улицах Каракаса и других городов протестующие забрасывают силовиков камнями, петардами и файерами

В Венесуэле после переизбрания на новый президентский срок Николаса Мадуро начались массовые беспорядки.

На улицах Каракаса и других городов протестующие забрасывают силовиков камнями, петардами и файерами. Поджигают мусорные баки и автомобили. В одном из населенных пунктов демонстранты сбросили с пьедестала памятник бывшему главе государства Уго Чавесу. По данным МВД, некоторые участники акций открывают стрельбу. Ранения получили по меньшей мере 23 военных.

Власти Венесуэлы заявили, что беспорядки вызваны вмешательством в выборы извне, и призывают граждан выйти на манифестацию в защиту мира в стране.

В понедельник Национальный избирательный совет провозгласил Мадуро президентом на ближайшие 6 лет. Ряд стран поставили под сомнение результаты выборов. Теперь Каракас отзывает дипломатов из семи государств Латинской Америки, которые призывают к пересмотру итогов плебисцита. Похожую позицию ожидаемо занял и Запад.

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