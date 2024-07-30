В шести районах Челябинской области продолжает действовать режим ЧС

Произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище
Режим ЧС после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище продолжает действовать в шести районах Челябинской области.
В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Сатка, Еманжелинск и сам областной центр.
Накануне из-за угрозы прихода большой воды была проведена превентивная эвакуация жителей Миасса. Там после подъема уровня реки подтоплено более 20 частных домов и приусадебных участков. Населению в пострадавших районах оказывается вся необходимая помощь.
Причиной паводка стали сильные и продолжительные дожди. В некоторых населенных пунктах за двое суток выпало более полутора- месячной нормы осадков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram