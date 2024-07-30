В шести районах Челябинской области продолжает действовать режим ЧС

Произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище

Режим ЧС после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище продолжает действовать в шести районах Челябинской области.

В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Сатка, Еманжелинск и сам областной центр.

Накануне из-за угрозы прихода большой воды была проведена превентивная эвакуация жителей Миасса. Там после подъема уровня реки подтоплено более 20 частных домов и приусадебных участков. Населению в пострадавших районах оказывается вся необходимая помощь.

Причиной паводка стали сильные и продолжительные дожди. В некоторых населенных пунктах за двое суток выпало более полутора- месячной нормы осадков.

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