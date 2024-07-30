Московский зоопарк с размахом отмечает дни рождения больших панд

Всю эту неделю бамбуковые медведи будут в центре повышенного внимания

Дни рождения больших панд с размахом отмечает Московский зоопарк. Торжества продлятся всю неделю.

30 июля 7 лет исполняется Диндин. Она как образцовая мама занимается маленькой Катюшей, а в свободное от воспитания время отдыхает. Накануне предпраздничный торт из ледяной основы с различными фруктами и овощами получил Жуи. Правда, подарок не принял. Наверное, потому, что отметит свое восьмилетие только завтра.

И, конечно, полный восторг зрителей вызывает любое появление дочери больших панд. Катюша пока питается молоком матери, хотя и весит уже больше 30 килограммов.

Всю эту неделю бамбуковые медведи будут в центре повышенного внимания, а посетителей зоопарка ждут квесты, мастер классы и экскурсии.

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