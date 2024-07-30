ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московский зоопарк с размахом отмечает дни рождения больших панд

07:56
  • вторник
  • 30 июля 2024

Всю эту неделю бамбуковые медведи будут в центре повышенного внимания

Дни рождения больших панд с размахом отмечает Московский зоопарк. Торжества продлятся всю неделю.

30 июля 7 лет исполняется Диндин. Она как образцовая мама занимается маленькой Катюшей, а в свободное от воспитания время отдыхает. Накануне предпраздничный торт из ледяной основы с различными фруктами и овощами получил Жуи. Правда, подарок не принял. Наверное, потому, что отметит свое восьмилетие только завтра.

И, конечно, полный восторг зрителей вызывает любое появление дочери больших панд. Катюша пока питается молоком матери, хотя и весит уже больше 30 килограммов.

Всю эту неделю бамбуковые медведи будут в центре повышенного внимания, а посетителей зоопарка ждут квесты, мастер классы и экскурсии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Панда в вольере Московского зоопарка
Панда в вольере Московского зоопарка
Посетители возле вольера с пандами
Посетители возле вольера с пандами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.