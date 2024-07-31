Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Луна в Близнецах держит связь с Венерой во Льве
Овны
Венера с Луной приглашают вас в салон красоты, магазин одежды или на курсы по этикету. Таким образом вы лучше поймете себя и узнаете свои сильные стороны.
Тельцы
Приблизились ли вы к заветной цели, которую ставили в начале лета? Только честно! Хорошая новость: у вас есть еще месяц, чтобы как-то разобраться с этим.
Близнецы
Луна в вашем знаке держит связь с Венерой во Льве – идеальное сочетание для амбициозных людей! Вы сумеете правильно себя подать на деловой встрече или созвоне.
Раки
Если вы не отдыхаете где-нибудь под пальмами, то загляните на сайт вакансий или в свою почту. Звезды утверждают, что у вас есть шансы на хорошее предложение.
Львы
Венера в вашем знаке заключила союз с болтушкой - Луной в Близнецах. Над вашими постами будут лить слезы или хохотать, в общем, успех в социальных сетях обеспечен.
Девы
С Меркурием в знаке покой вам только снится, но все же возможность снизить темп есть. Устройте сегодня паузу, чтобы все обдумать и подвести итоги июля.
Весы
Завершить июль на позитивной ноте поможет компания друзей или приятное путешествие. Вам важно, чтобы все было со смыслом – и вы его найдете.
Скорпионы
Не расслабляйтесь: звезды придают вам сил и везения в деловой сфере. Даже лежа на пляже, просматривайте рабочие аккаунты – мало ли что!
Стрельцы
Хотите наладить отношения с любимым человеком, другом или коллегой? Рецепт очень простой: настройтесь больше слушать, чем говорить, и все станет ясно.
Козероги
Хотите поработать над своей внешностью или заняться здоровьем? Что ж, сейчас самое время – звезды помогут найти хорошего специалиста. Ищите по отзывам.
Водолеи
Отличный день для общения с противоположным полом. Женщины будут четко формулировать мысли, а мужчины, наконец, поймут своих подруг, жен, дочерей.
Рыбы
Даже не верится: уже второй месяц лета пролетел, и сегодня с ним можно попрощаться. Стройте планы на август и помните: заботы о себе много не бывает!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram