Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Луна в Близнецах держит связь с Венерой во Льве

Овны

Венера с Луной приглашают вас в салон красоты, магазин одежды или на курсы по этикету. Таким образом вы лучше поймете себя и узнаете свои сильные стороны.

Тельцы

Приблизились ли вы к заветной цели, которую ставили в начале лета? Только честно! Хорошая новость: у вас есть еще месяц, чтобы как-то разобраться с этим.

Близнецы

Луна в вашем знаке держит связь с Венерой во Льве – идеальное сочетание для амбициозных людей! Вы сумеете правильно себя подать на деловой встрече или созвоне.

Раки

Если вы не отдыхаете где-нибудь под пальмами, то загляните на сайт вакансий или в свою почту. Звезды утверждают, что у вас есть шансы на хорошее предложение.

Львы

Венера в вашем знаке заключила союз с болтушкой - Луной в Близнецах. Над вашими постами будут лить слезы или хохотать, в общем, успех в социальных сетях обеспечен.

Девы

С Меркурием в знаке покой вам только снится, но все же возможность снизить темп есть. Устройте сегодня паузу, чтобы все обдумать и подвести итоги июля.

Весы

Завершить июль на позитивной ноте поможет компания друзей или приятное путешествие. Вам важно, чтобы все было со смыслом – и вы его найдете.

Скорпионы

Не расслабляйтесь: звезды придают вам сил и везения в деловой сфере. Даже лежа на пляже, просматривайте рабочие аккаунты – мало ли что!

Стрельцы

Хотите наладить отношения с любимым человеком, другом или коллегой? Рецепт очень простой: настройтесь больше слушать, чем говорить, и все станет ясно.

Козероги

Хотите поработать над своей внешностью или заняться здоровьем? Что ж, сейчас самое время – звезды помогут найти хорошего специалиста. Ищите по отзывам.

Водолеи

Отличный день для общения с противоположным полом. Женщины будут четко формулировать мысли, а мужчины, наконец, поймут своих подруг, жен, дочерей.

Рыбы

Даже не верится: уже второй месяц лета пролетел, и сегодня с ним можно попрощаться. Стройте планы на август и помните: заботы о себе много не бывает!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram