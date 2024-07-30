ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Николас Мадуро допустил причастность США к протестам в Каракасе

07:35
  • вторник
  • 30 июля 2024

Президент Венесуэлы сравнил протесты с "цветными революциями"

Действия протестующих в Каракасе похожи на действия участников "цветных революций", за которыми стоят американцы. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил в соцсети X президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Глава латиноамериканской страны отметил, что практически все участники протестов не так давно прибыли из Штатов. По словам Мадуро, задержанные признались, что ежедневно получают до 150 долларов от координаторов протестных столкновений из США.

30 июля в столице Венесуэлы Каракасе начались массовые протесты в связи с победой Николаса Мадуро на президентских выборах. Глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес сообщил, что более 20 военных пострадали из-за протестов. Посольство России в Венесуэле рекомендовало находящимся в стране россиянам избегать выхода на улицу в связи с беспорядками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.