Николас Мадуро допустил причастность США к протестам в Каракасе

Президент Венесуэлы сравнил протесты с "цветными революциями"

Действия протестующих в Каракасе похожи на действия участников "цветных революций", за которыми стоят американцы. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил в соцсети X президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Глава латиноамериканской страны отметил, что практически все участники протестов не так давно прибыли из Штатов. По словам Мадуро, задержанные признались, что ежедневно получают до 150 долларов от координаторов протестных столкновений из США.

30 июля в столице Венесуэлы Каракасе начались массовые протесты в связи с победой Николаса Мадуро на президентских выборах. Глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес сообщил, что более 20 военных пострадали из-за протестов. Посольство России в Венесуэле рекомендовало находящимся в стране россиянам избегать выхода на улицу в связи с беспорядками.

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