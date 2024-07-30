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Алаудинов назвал безвозвратные потери ВСУ

08:17
  • вторник
  • 30 июля 2024

Киев их занижает

Безвозвратные потери украинских военных за время проведения Россией спецоперации превысили 700 тысяч человек. Такое заявление сделал в понедельник, 30 июля, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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Как отметил Алаудинов в эфире телеканала "Соловьев Live", еще в начале 2024 года потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевалили за 600 тысяч человек, а сейчас украинская армия "уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла".

Говоря о потерях противника, генерал-майор подчеркнул, что "это беспрецедентно".

Ранее Алаудинов рассказал, что первая линия укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе агломерации Славянск — Краматорск полностью ими утеряна. При этом российские бойцы "имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть последние данные о потерях среди украинских военных. Он объяснил это опасениями, что этой информацией в своих интересах воспользуется Россия.

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