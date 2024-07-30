Галкин* обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента

В ВС России поступила жалоба шоумена

Телеведущий и шоумен Максим Галкин* (признан в России иностранным агентом и включен в соответствующий реестр) подал в Верховный суд России жалобу на отказ в снятии с него этого статуса.

В пресс-службе Верховного суда подтвердили, что "в суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича*". Дата заседания по этой жалобе пока не назначена, сообщает РИА Новости.

В мае 2023 года Пугачева, эмигрировавшая после начала спецоперации, ненадолго вернулась в Россию — проститься с усопшим модельером Валентином Юдашкиным. На похоронах пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал руку певице и заявил, что очень рад ее видеть.

Муссируются слухи о том, что признать иностранным агентом могут и певицу Аллу Пугачеву, супругом которой является Галкин*. При этом Министерство юстиции в ответ на соответствующий запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева подчеркивало, что не видит в действиях артистки оснований для включения ее в соответствующий реестр.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр

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