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На Кубани в ДТП с двумя легковушками и "КамАЗом" погибли 4 человека

08:18
  • вторник
  • 30 июля 2024

Пожилой водитель выехал на встречку

Четыре человека погибли в Краснодарском крае при столкновении двух легковых автомобиля и "КамАЗа".

ДТП произошло в ночь на 30 июля на автодороге "станица Кущевская - станица Кугоейская - хутор Сиротино". По предварительным данным, 61-летний водитель Lada Kalina при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Accent. По инерции он продолжил движение и столкнулся с попутным "КамАЗом".

В результате аварии на месте погибли оба водителя, а также двое пассажиров, сообщили в региональном управлении МВД. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств ДТП.

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