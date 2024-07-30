У Артура Смольянинова* роман с женой бывшего мужа Юлии Началовой

Влюбленные живут в Латвии

Вскоре после начала российской спецоперации актер Артур Смольянинов" ясно обозначил свое отношение к СВО, после чего покинул страну. Он обосновался в Латвии и, по некоторым данным, не помогает ни старенькой матери, на которой якобы остались его долги, ни двоим сыновьям от бывшей жены, актрисы Дарьи Мельниковой.

Впрочем, дела у Смольянинова* за границей идут так себе. Говорят, у артиста нет постоянного дохода: он не снимается в кино и не играет в театре. По слухам, актер выступает с концертами, исполняя песни собственного сочинения. Впрочем, у него есть поддержка. Не так давно стало известно о его романтических отношениях с Екатериной Ланской-Сапожниковой.

Интересно, что она на шесть лет старше Артура, а еще является женой бывшего мужа Юлии Началовой Дмитрия Ланского. Якобы это именно из-за его требований певица так похудела, что заработала себе кучу болезней. После развода с Юлией Началовой Дмитрий и построил отношения с нынешней супругой. Екатерина родила ему двоих детей, а несколько лет назад они уехали жить в Латвию. Официально пара не объявляла о своем расставании. Более того, еще в прошлом году Екатерина в интервью говорила, как счастлива в браке.

Поговаривают, что Смольянинов* живет за счет своей новой избранницы, которая успела обзавестись в Латвии связями. Екатерина основала продюсерскую фирму, устраивает кинофестивали, творческие вечера, концерты, снимает клипы и документальное кино, сообщает "КП".

* Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов.

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