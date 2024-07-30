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В России начались масштабные учения ВМФ

08:52
  • вторник
  • 30 июля 2024

В них примут участие 20 тысяч моряков

Военно-морской флот (ВМФ) России начал плановые учения в ряде операционных зон.

В маневрах примут участие Корабли Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Всего будут задействовано около 300 надводных кораблей, более 200 единиц военной техники и 20 тысяч моряков.

В ходе учений ВС России отработают зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям.

Главная цель учений - проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней и готовность войск к выполнению задач, уточнили в Минобороны России.

Ранее стартовали учения военно-морские учения Китая и России "Морское взаимодействие - 2024". Они проходят в Южно-Китайском море.

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