В России начались масштабные учения ВМФ

В них примут участие 20 тысяч моряков
Военно-морской флот (ВМФ) России начал плановые учения в ряде операционных зон.
В маневрах примут участие Корабли Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Всего будут задействовано около 300 надводных кораблей, более 200 единиц военной техники и 20 тысяч моряков.
В ходе учений ВС России отработают зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям.
Главная цель учений - проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней и готовность войск к выполнению задач, уточнили в Минобороны России.
Ранее стартовали учения военно-морские учения Китая и России "Морское взаимодействие - 2024". Они проходят в Южно-Китайском море.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram