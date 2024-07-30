Более 150 инженерных сооружений отремонтируют в Москве в этом году – Собянин

В частности, в тоннелях проведут текущий ремонт

В Москве отремонтируют более 150 инженерных сооружений в 2024 году. Об этом во вторник 30 июля, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Отремонтируем больше 150 инженерных сооружений в этом году. Работы пройдут в том числе на 24 эстакадах, 57 автодорожных мостах и путепроводах, в частности, на мостах "Живописный" и "Шелепихинский"; в 4 транспортных тоннелях: "Гагаринский", "Лефортовский", "Бориса Галушкина" и тоннель на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы ("Транспортный тоннель №1"); в 26 подземных и 13 надземных пешеходных переходах; на трех фонтанах.

При этом причалы "Сетунь" на Воробьевской набережной и "Кутузовский" на набережной Тараса Шевченко уже привели в порядок.

На объектах проведем различные виды ремонтных работ: на мостах, эстакадах и путепроводах заменим деформационные швы, где необходимо – обновим дренажные системы и заменим гидроизоляцию. В тоннелях проведем текущий ремонт, а в пешеходных переходах обновим инженерные системы.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в Москве создано и благоустроено свыше тысячи парков и скверов. Сергей Собянин подчеркивал, что многие из них появились на месте неухоженных и полузаброшенных территорий. В 2023 году появилось зеленое пространство с экологическими тропами, водоемами и местами для пикника в Орехово-Борисове Южном и Зябликове.

Уникальное современное пространство создают в музее-заповеднике "Коломенское". Это излюбленное место горожан. Там находятся 17 памятников федерального значения и хранится более 180 тысяч ценных предметов. А парковая зона занимает более 250 гектаров.

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