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Миллиардер Илон Маск издевательски отреагировал на признание Павла Дурова

08:59
  • вторник
  • 30 июля 2024

Основатель Telegram заявил, что является отцом более 100 детей в 12 странах мира

Павел Дуров считается одним из самых закрытых миллиардеров в мире. Он ведет непубличный образ жизни и крайне редко рассказывает о себе. Однако ему пришлось дать комментарий после того, как некая модель Ирина Болгар в интервью заявила, что родила троих детей от Павла Дурова. Тогда миллиардер опубликовал в Сети заявление, в котором сообщил, что уже много лет является донором спермы, у него более 100 биологических детей в 12 странах мира.

Миллиардер Илон Маск издевательски отреагировал на сообщение Павла Дурова. В социальной сети Х он коротко прокомментировал его слова. "Уровень новичка" – Чингисхан", - цитирует Маска НСН, у которого, к слову, тоже немало детей от самых разных женщин.

Теперь Павел Дуров планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы его биологическим детям было легче найти друг друга.

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