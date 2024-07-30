Массовые беспорядки в Венесуэле. Главное о том, что сейчас происходит в стране

Протестующие вышли на улицы столицы, перекрывая дороги и сжигая полицейские машины

По Каракасу разносится грохот кастрюль. Звучат громкие взрывы и выстрелы. Чтобы остудить протестующих, полиция применяет слезоточивый газ. Акции, изначально заявленные как мирные, похожи на бунт. Люди в масках на мотоциклах появляются в разных районах города, устраивая поджоги. Есть раненые, в том числе среди военных. Были сообщения и об убитых. Вновь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал сторонников к народной мобилизации. Он назвал происходящее попыткой государственного переворота.

В штабе оппозиции – праздник. Там заявили о неких доказательствах фальсификации выборов. И уже даже поздравили якобы нового президента.

"В этот момент я очень рада сообщить всем, что у нас 73,2% голосов, и с этим результатом нашим избранным президентом становится Эдмундо Гонсалес Уррутия", - заявила Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции Венесуэлы.

По официальным данным, Гонсалес набрал лишь 44 процента против 51-го у Мадуро. Агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновников из Белого дома, пишет, что эти результаты не совпадают с так называемыми независимыми данными. В этой связи Вашингтон исключает отмену действующих санкций, а также рассматривает возможность введения новых.

Кость в горле западных разжигателей войны сайт "Викиликс", впрочем, опровергает результаты американских экзитполов: "Правая оппозиция Венесуэлы и американские СМИ утверждают, что на выборах 28 июля имели место фальсификации, основываясь на результатах экзитполов, проведенных фирмой Edison Research. Она работает с государственными пропагандистскими органами США, связанными с ЦРУ, и активно действовала на Украине, в Грузии и Ираке".

Снос памятников покойному президенту Уго Чавесу действительно очень напоминает украинский сценарий. Коктейли Молотова – визитная карточка киевских националистов - теперь летят в венесуэльскую полицию. Нечто подобное происходило и во время прошлых выборов. Тогда тоже команда поступила из-за рубежа. После протестов и беспорядков США и их сателлиты признали временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо. Впрочем, вскоре тот стал бесполезен, и про него забыли.

Мадуро в видеообращении сравнивает эти массовые протесты в Каракасе с цветными революциями, за которыми стоят Соединённые Штаты: "Я обязан сказать вам правду. Мы все должны запастись терпением, спокойствием и силой, потому что мы знакомы с этим фильмом и знаем, как справляться с такими ситуациями и как побеждать насилие".

Каракас разрывает отношения со странами, не признавшими выборы, и отзывает своих послов из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы и Доминиканской Республики и Уругвая. В ближайшее время должно состояться заседание госсовета и совета нацбезопасности, сообщил Николас Мадуро. А оппозиция готовит новую волну протестов.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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