Большой праздник: в Московском зоопарке поздравляют панд Диндин и Жуи

Именинникам приготовили подарки и лакомства

К празднованию сразу двух дней рождения в Московском зоопарке подошли серьезно и основательно. Диндин во вторник стукнуло 7. Жуи в среду исполнится 8. Вольер по такому поводу блестит. В воздухе – освежающая прохлада. Даже специальное лакомство приготовили. В составе - только полезные овощи и фрукты, чтобы после праздников не пришлось переживать за лишние килограммы.

Именинник явно встал не с той ноги. Точнее - лапы. На землю летит игрушка. Затем праздничный торт. И не то чтобы день рождения грустный праздник. Просто глава медвежьего семейства – гастрономический консерватор. Всем изыскам предпочитает бамбук. Девять сортов которого специально возят в Москву из Поднебесной. Можно даже подумать, что имя у него такое - Жуи - потому, что постоянно жует. Но нет, в переводе с китайского Жуи означает "Исполнение желаний". И, судя по довольному виду медведя, все так и есть.

А ведь когда-то Жуи и Диндин и были черно-белыми комочками размером со своего игрушечного собрата. На свет медведи появились с разницей в год на соседних биостанциях китайской провинции Сычуань. Там, конечно, своих панд хватает, а едут смотреть все равно на московских.

Жуи - образцово-показательный папа. По меркам панд, конечно. Воспитанию Катюши не мешает. Сидит в отдельном вольере и лишь изредка принюхивается.

"Жуи нисколько не скучает. Бамбук дают, есть время для сна. В отличие от Диндин, которой не всегда приходится по своему графику жить. Он сам себе выбирает время, когда поесть, когда отдохнуть, когда поиграть", - рассказала Ирина Овчинникова, заведующая отделом фауны Китая Московского зоопарка.

Для матери такое – непозволительная роскошь. В любую свободную минуту Диндин спит. А основное время уделяет любимой Катюше. Та пока питается исключительно молоком, но весит уже больше 30 килограммов.

Все у них как у людей. Ведь, судя по отрешенному виду большой уставшей панды, ее серым декретным будням срочно нужны яркие краски и положительные эмоции. Их-то и принесет целая неделя праздника. Для мишек - еще угощения и игрушки, а для посетителей - квесты, мастер-классы и много-много всего интересного. Да и что такое 7 и 8 лет для панды? Самый расцвет сил и лишь экватор долгой и насыщенной жизни.

На больших панд у Московского зоопарка и планы грандиозные. Катюша постепенно подрастает и начнет самостоятельную взрослую жизнь. А родителям постараются создать все условия для появления нового потомства. Произойдет это, ориентировочно, года через два. Ведь чем больше в мире панд, тем больше в нем счастья.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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