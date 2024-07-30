Борьба за жизнь: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Евы Демченко

У девочки - конституциональная апластическая анемия

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 13-летней Евы Демченко. У девочки - конституциональная апластическая анемия. Это патология крови, при которой не вырабатывается нужное количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. В любой момент у Евы может лопнуть какой-нибудь сосуд и начаться сильное кровотечение, которое ничем не остановить в течение нескольких часов. Чтобы победить болезнь, подростку требуется трансплантация костного мозга. Поиск донора и лекарства стоят почти 6 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Болезненные язвы на спине, под коленками, на сгибах рук - это последствия редкого и очень тяжелого заболевания. У 13-летней Евы - конституциональная апластическая анемия: патология крови, когда не вырабатывается нужное количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Самое страшное при такой болезни - когда внезапно лопается какой-нибудь сосуд и начинается сильное кровотечение, которое ничем не остановить по несколько часов.

"У нас огромный запас дома полотенец, которые мы прикладываем для того, чтобы доехать до больницы. Мы даже переодеться не можем, потому что она течет ручьем. Мы трехлитровую банку можем запросто собрать этой крови", - рассказывает мама.

Ева постоянно находится на грани жизни и смерти: погибнуть можно просто от потери крови, даже не доехав до больницы. Девочка живет только благодаря переливаниям донорской крови - перенесла уже больше 70.

"Они уже не помогают на самом-то деле, потому что все равно чувствует слабость, нет иммунитета. Если мы раньше переливались и заживали раны, она могла куда-то сходить погулять с подружкой, то сейчас у нас этого нет. Мы переливаемся, и жизнь наша ухудшается", - продолжает мама.

Каждая трансфузия для Евы - настоящая пытка. На ее руках нет живого места от уколов. Когда наступает время очередной капельницы, даже самый опытный врач не может поставить катетер с первой попытки.

Девочка старается быть сильной, но выдерживать такое раз за разом очень тяжело. И все эти мучительные усилия - даже не лечение, а способ выжить. Чтобы победить болезнь, Еве требуется трансплантация костного мозга. Иначе из-за все более частых трансфузий все внутренние органы девочки будут постепенно перегружаться железом. А ее болезнь может перерасти в более серьезную - вплоть до онкологической.

"Все нужно сделать очень быстро, потому что трансформация в миелодиспластический синдром может произойти в любое время и это никакому контролю не подлежит. Сейчас девочка в относительно хорошем состоянии, у нее нет никаких осложнений, связанных с этим диагнозом. Например, фиброза легких и печени", - отметила Екатерина Долгушина, врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга для детей с орфанными заболеваниями ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова" Минздрава России.

К сожалению, для девочки не удалось найти донора в России - его нужно подбирать в международном регистре. А чтобы донорские клетки прижились, Еве необходима специальная антибактериальная терапия. Поиск донора и лекарства стоят огромных денег - почти 6 миллионов рублей. Сумма для семьи неподъемная. Мама с дочкой живут вдвоем.

"Для нас это ощутимая сумма, мы нуждаемся в ней, я прошу всех людей, кто нас видит и слышит, помочь моему единственному ребенку для того, чтобы она жила полноценной жизнью, как все остальные дети. Чтобы мы могли поступить в институт, ездить на море. Чтобы она могла просто даже пойти погулять", - говорит мама.

Она признается - и сама часто видела такие сюжеты по телевизору, всегда старалась помочь, видя беду незнакомых людей. Но это казалось таким далеким, как из другого мира. И вот теперь им самим жизненно необходима такая помощь.

Девочка про себя говорит, что сильно повзрослела за последние годы, увидев в больнице, как много горя и страданий переносят дети. А еще решила: когда выздоровеет - пойдет учиться на онколога. Чтобы помогать другим бороться за жизнь, как помогают сейчас ей.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Евы Демченко, программа 2026

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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