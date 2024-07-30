В Челябинской области подтопленными остаются более двухсот домов

Ситуация постепенно стабилизируется

"Положительная динамика" - именно так звучат самые долгожданные для жителей Челябинской области слова. Уровень воды постепенно снижается, хотя подтопленными остаются 230 частных домов и почти четыре сотни приусадебных участков.

После прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в пунктах временного размещения остаются 84 человека, в ряде районов еще действует режим чрезвычайной ситуации, но главное для всех сейчас - вернувшаяся в русло река. Власти оказывают населению всю необходимую помощь. Восстановительные работы не прекращаются ни днем, ни ночью.

Удар стихии принял на себя Новосибирск. На город обрушился ураган с ливнем и крупным градом. Подтоплены улицы, повалены деревья и металлические конструкции.

В Приморском крае пляжный отдых тоже пока отменяется. Штормовое предупреждение. Мощные осадки и сильный ветер. Спасатели настоятельно призывают местных жителей и туристов не рисковать и даже не думать о поездках к водоемам и выходах в море на лодках и катерах.

Что касается ситуации в Карелии, то уровень воды на Беломорканале снизился уже более чем на 4 метра. Угрозы затопления нет. Во вторник утром к работе приступили волонтеры, которые вместе с сотрудниками МЧС расчищают дороги и дворы жителей затопленного посёлка, в больнице остаются трое пострадавших. Найдено тело одного из пропавших без вести, поиски ещё двоих - продолжаются. Ольга Стрельцова, ТВ Центр.

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