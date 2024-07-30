Тбилиси очень этого ждет, заявил Кобахидзе

В Грузии рассчитывают на завершение российско-украинского конфликта в 2025 году. Такое заявление сделал в понедельник, 29 июля, глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

Как отметил политик в интервью телеканалу "Имеди", риски террористических актов в Грузии сохранятся, пока на Украине продолжается вооруженный конфликт.

Премьер Грузии подчеркнул, что "по нашим расчетам и надеждам, максимум в следующем году война на Украине должна завершиться".

Между тем американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что, даже получая помощь от Запада, Украина не может поддерживать свои военные усилия и потерпит поражение в конфликте. Аналогичное мнение высказал подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис.

Командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отмечал, что человеческий ресурс ВСУ подходит к концу — практически не осталось желающих воевать против России. При этом у блока НАТО, поддерживающего киевский режим, также практически исчерпаны ресурсы.

При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что киевский режим не сможет отвоевать силой утраченные территории. Он предположил, что "горячая фаза" конфликта может закончиться к концу 2024 года.

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