ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дональд Трамп про Олимпиаду в Париже: "То, что они сделали, было позором"

09:33
  • вторник
  • 30 июля 2024

Республиканец прокомментировал шумиху

Кандидат в президенты Дональд Трамп не остался в стороне от шумихи, которая возникла в результате открытия Летних Олимпийских игр в столице Франции Париже. Многие христиане по всему миру оказались оскорблены пародией на "Тайную вечерю" Леонардо Да Винчи. В результате высокопоставленные люди осудили постановку. Например, епископат Франции заявил, что шоу содержало сцены насмешек и издевательств над христианством.

Дональд Трамп тоже не оценил представление. В интервью телеканалу Fox News республиканец сказал: "У меня очень широкие взгляды... но то, что они сделали, было позором". При этом потенциальный американский лидер отметил, что организаторы церемонии открытия Олимпиады могли позволить себе разное. А еще он подчеркнул, что если станет президентом США, то на следующих Играх, которые состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году, не будет места подобным пародиям.

Напомним, что Летние Олимпийские игры начались 26 июля и продлятся до 11 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Церемония открытия Олимпийских игр во Франции
Церемония открытия Олимпийских игр во Франции
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Церемония открытия Олимпийских игр во Франции
Церемония открытия Олимпийских игр во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.