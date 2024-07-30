Дональд Трамп про Олимпиаду в Париже: "То, что они сделали, было позором"

Республиканец прокомментировал шумиху

Кандидат в президенты Дональд Трамп не остался в стороне от шумихи, которая возникла в результате открытия Летних Олимпийских игр в столице Франции Париже. Многие христиане по всему миру оказались оскорблены пародией на "Тайную вечерю" Леонардо Да Винчи. В результате высокопоставленные люди осудили постановку. Например, епископат Франции заявил, что шоу содержало сцены насмешек и издевательств над христианством.

Дональд Трамп тоже не оценил представление. В интервью телеканалу Fox News республиканец сказал: "У меня очень широкие взгляды... но то, что они сделали, было позором". При этом потенциальный американский лидер отметил, что организаторы церемонии открытия Олимпиады могли позволить себе разное. А еще он подчеркнул, что если станет президентом США, то на следующих Играх, которые состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году, не будет места подобным пародиям.

Напомним, что Летние Олимпийские игры начались 26 июля и продлятся до 11 августа.

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