ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар на курской нефтебазе потушили через двое суток после атаки

09:24
  • вторник
  • 30 июля 2024

Пострадавших нет

В Курской области потушили продолжавшийся с 28 июля пожар на нефтебазе

Возгорание полностью потушили 30 июля к 5:50 по московскому времени, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. К работам были привлечены 140 спасателей и 32 единицы техники.

"Никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал", - сообщил он в своем telegram-канале.

Пожар на нефтебазе в Курском районе Курской области начался в ночь на 28 июля в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины. Загорелись три резервуара с топливом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.