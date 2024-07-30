Пожар на курской нефтебазе потушили через двое суток после атаки

Пострадавших нет

В Курской области потушили продолжавшийся с 28 июля пожар на нефтебазе

Возгорание полностью потушили 30 июля к 5:50 по московскому времени, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. К работам были привлечены 140 спасателей и 32 единицы техники.

"Никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал", - сообщил он в своем telegram-канале.

Пожар на нефтебазе в Курском районе Курской области начался в ночь на 28 июля в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины. Загорелись три резервуара с топливом.

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