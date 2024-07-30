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В Свердловской области предотвратили теракты на железной дороге

09:45
  • вторник
  • 30 июля 2024

Планировала их группа подростков

Восемь подростков собирались совершить поджоги на железной дороге в Свердловской области. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает Центральное МСУТ Следственного комитета России.
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Как уточнили в ведомстве, указания по организации террористических актов несовершеннолетние получали с Украины через Telegram-канал. Подросткам обещали вознаграждение, которое они в итоге не получили.

Возбуждены уголовные дела о покушении и приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Каспийске троих радикалов, которые планировали устроить диверсию в православном храме и готовили нападения на правоохранителей.

Продолжается расследование подрыва автомобиля с людьми на севере Москвы. Подозреваемый Евгений Серебряков рассказал, что сотрудничал со Службой безопасности Украины. За ликвидацию российского офицера, который ездил в этой машине, ему обещали до 20 тысяч долларов.

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