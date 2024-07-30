Магнитные бури могут продлиться три дня

Причиной стала мощная вспышка на Солнце

Утром вторника, 30 июля, на Земле началась магнитная буря класса G1. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как уточнил эксперт, прогнозы, обещавшие магнитную бурю после мощной вспышки на Солнце, с небольшой задержкой начали сбываться.

Леус предупредил, что уровень магнитной бури в течение вторника может вырасти до уровня G3. Прогнозы также обещают продолжение в среду и даже продлевают их вероятность на четверг со средним уровнем G2.

В мае руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что на Земле усилилась магнитная буря — таких мощных выбросов солнечного вещества не было с 2005 года. В связи с этим полярные сияния смогли наблюдать увидеть жители Центральной России и южных регионов страны.

Врачи советуют метеозависимым людям с особым вниманием отнестись к своему здоровью в ближайшие дни. Также не исключены перебои в работе некоторых приборов, в особенности навигационных систем.

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