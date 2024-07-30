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В Бурятии участникам СВО временно простили долги на полмиллиарда рублей

10:20
  • вторник
  • 30 июля 2024

Кроме алиментов

В Бурятии приставы приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с участников спецоперации.

В настоящий момент приостановлено шесть тысяч исполнительных производств, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Исполнительные производства приостанавливается по заявлению должника либо его родственников. Исключения составляют алименты, а также возмещение вреда в связи с потерей кормильца.

Ранее Минобороны предложило учредить справку об участии в СВО для упрощения получения мер поддержки и льгот.

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Сотрудники Федеральной Службы судебных приставов (ФССП)
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