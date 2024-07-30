Станцию "Коммунарка" переименуют в "Новомосковскую"

Это будет удобнее для навигации

Станцию "Коммунарка" на Сокольнической линии столичного метро переименуют в "Новомосковскую".

Об этом во вторник, 30 июля, сообщили в столичном департаменте транспорта. Решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Переименование необходимо по двум причинам: название "Новомосковская" отражает значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве, а "Коммунарка" будет располагаться ближе к одноименному поселку.

Название "Коммунарка" отойдет к строящейся по соседству станции Троицкой ветки. Дептранс уже приступил к обновлению информации на цифровых экранах.

В прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первых четырех станций Троицкой линии метро - от станции "Новаторская" до "Тютчевской".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram