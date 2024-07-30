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На месте схода поезда в Волгоградской области завершили спасательные работы

11:45
  • вторник
  • 30 июля 2024

Травмы различной степени тяжести получили 140 человек

Поисково-спасательные работы завершили в Волгоградской области на месте схода пассажирского поезда. Специалисты ликвидировали последствия аварии до поздней ночи.

К работам привлекли более 300 человек и свыше 100 единиц техники. Движение поездов на перегоне частично восстановлено. Также спасатели доставили багаж пассажирам на станцию Котельники.

Сотни человек были размещены накануне в пунктах временного размещения. Более 20 пострадавших сейчас остаются в больницах, среди них 8 детей. Всего травмы различной степени тяжести получили 140 человек.

Поезд "Казань-Адлер" столкнулся с грузовиком, который выехал на переезд. Девять вагонов и электровоз сошли с рельсов. Возбуждено уголовное дело.

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