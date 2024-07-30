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Зампред правительства Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела

10:38
  • вторник
  • 30 июля 2024

Евгений Никонов задержан по делу о коррупции

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов действительно является фигурантом уголовного дела. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Как уточнили в ведомстве во вторник, 30 июля, в отношении Никонова расследуется уголовное дело. Подробности не приводятся, сообщает ТАСС.

Этому предшествовали сообщения средств массовой информации о том, что сотрудники силовых структур задержали в Хабаровске заместителя председателя правительства края Евгения Никонова, которому вменяется коррупционное преступление.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов был задержан по подозрению в получении взятки. Как заявили в пресс-службе главы региона Радия Хабирова, губернатор Башкирии уволил Клебанова.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта президент России Владимир Путин отмечал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

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