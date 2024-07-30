Георгий Мурадов призвал защитить живущих вне России русских

На Западе сформировался "очень серьезный компонент западной политики", который мы называем антирусским нацизмом. Такое заявление сделал во вторник, 30 июля, профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Как подчеркнул эксперт, это особая форма нацизма, а не неонацизм — "сейчас время антирусского нацизма". При этом впервые такое мировоззрение сформировалось не на Украине, а в странах Прибалтики.

Мурадов призвал выработать способы защиты русского населения, проживающего за пределами России, подчеркнув, что "если грубо и массово нарушаются права русского народа на этих территориях, тем более исторических, мы вправе методы такие применить", сообщает РИА Новости.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее подчеркивал, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет.

Российский министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма.

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