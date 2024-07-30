ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Постпред Крыма рассказал об антирусском нацизме на Западе

10:39
  • вторник
  • 30 июля 2024

Георгий Мурадов призвал защитить живущих вне России русских

На Западе сформировался "очень серьезный компонент западной политики", который мы называем антирусским нацизмом. Такое заявление сделал во вторник, 30 июля, профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Как подчеркнул эксперт, это особая форма нацизма, а не неонацизм — "сейчас время антирусского нацизма". При этом впервые такое мировоззрение сформировалось не на Украине, а в странах Прибалтики.

Мурадов призвал выработать способы защиты русского населения, проживающего за пределами России, подчеркнув, что "если грубо и массово нарушаются права русского народа на этих территориях, тем более исторических, мы вправе методы такие применить", сообщает РИА Новости.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее подчеркивал, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет.

Российский министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Георгий Мурадов
Георгий Мурадов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.