ФСБ пресекла деятельность ячейки телефонных мошенников

Задержаны 10 человек - жители Белгородской и Воронежской областей

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД пресекли деятельность нелегального узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа.

Задержаны 10 человек - жители Белгородской и Воронежской областей. По указанию анонимных кураторов, они обеспечивали работу оборудования, которое позволяло подменять иностранные номера на российские. Аферисты представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, убеждая граждан передать свои сбережения.

Злоумышленники использовали специальные устройства - в том числе предназначенные для диверсионной и террористической деятельности. Во время обыска изъяты средства связи, ноутбуки и серверное оборудование. Возбуждено уголовное дело.

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