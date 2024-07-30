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Россиянам в Венесуэле сказали сидеть дома

10:26
  • вторник
  • 30 июля 2024

В стране проходят массовые беспорядки

28 июля в Венесуэле прошли выборы президента, по итогам которых, по данным властей, был переизбран Николас Мадуро. Однако несколько стран заявили, что не признают результаты голосования. Соответствующую декларацию подписали Эквадор, Уругвай, Перу, Парагвай, Панама, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Гватемала, Аргентина.

В самой Венесуэле начались массовые протесты и беспорядки. На улицах Каракаса и других городов протестующие забрасывают силовиков камнями, петардами и файерами. В одном из населенных пунктов демонстранты даже сбросили с пьедестала памятник бывшему главе государства Уго Чавесу. По данным МВД, некоторые участники акций открывают стрельбу. Ранения получили по меньшей мере 23 военных.

В итоге посольство рекомендовало россиянам в Венесуэле не выходить на улицу. Также дипломаты призвали соблюдать меры безопасности из-за вспыхнувших в стране протестов. Об этом представители дипмиссии России в Каракасе написали в своем телеграм-канале, передает "МК".

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