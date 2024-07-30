Америка оказалась беспомощной перед Россией и Китаем

Прогноз весьма пессимистичный

США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут победить в случае войны с ними, следует из доклада комиссии Конгресса, представленного сенатскому комитету по вооруженным силам. Сообщается, что в последний раз Америка была готова к подобному конфликту во время "холодной войны", которая закончилась более 30 лет назад. В документе указывается, что американским военным "не хватает ни возможностей, ни потенциала, необходимых для уверенности в том, что они могут сдерживать и преобладать в боевых действиях".

По мнению комиссии, сотрудничество между Россией, Китаем и другими государствами увеличивает вероятность конфликта на нескольких фронтах, и США будет трудно противостоять в такой войне. Также были обнаружены большие разрывы между амбициями министерства обороны по сдерживанию или преобладанию в крупном конфликте и реальностью. Одной из причин, по которой были сделаны такие пессимистичные выводы, является текущее состояние оборонной промышленности США по сравнению с китайской.

В отчете говорится: "В конфликте с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели, причем некоторые важные боеприпасы (например, противокорабельные ракеты) закончатся всего через несколько дней. После того, как они будут израсходованы, замена этих боеприпасов займет годы".

Кроме того, в документе отмечается, что полномасштабная война с равным или почти равным по силе государством привела бы к разрушительным последствиями для Америки, включая нарушения цепочек поставок, лишение доступа к критическим материалам и товарам для американской экономики для создания оружейных систем, а также угрозы объектам Вашингтона в космическом пространстве.

Поэтому, указано в докладе, Вашингтону следует продолжать инвестировать в укрепление своих союзников и военную интеграцию с ними, передают РИА Новости.

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